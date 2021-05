Sjå kven som blir ny sportssjef i Brann

Sidan Rune Soltvedt var ferdig i Brann i februar, har klubben stått utan sportssjef.

Fleire namn har vorte trekte fram som aktuelle kandidatar, men det er altså fyrst no at klubben har funne ein arvtakar etter Soltvedt.

Etter det BT kjenner til, er det danske Jimmi Nagel Jacobsen som får jobben. Han har vore sportssjef i Esbjerg sidan 2018. Klubben rykka ned frå den danske eliteserien i 2019/2020-sesongen.

TAP: Brann har tapt alle fire kampane i årets eliteserie. Her skårar Moldespelar Ohi Omoijuanfo mot Brann 16. mai, ein kamp som enda 4-0. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Har hatt ein tøff sesong

Til no i sesongen står Brann med fire tap på fire kampar, og minus ti i målforskjell. Det er den dårlegaste opninga eit lag har hatt i elitserien sidan Hønefoss i 2010.

– Me har ei mental utfordring. Det jobbar me med, og det skal me jobba vidare med, sa Ingebrigtsen til NRK denne veka.