Sit framleis i arresten

Ein mann sit framleis i arresten etter at han i går blei sikta for tjuveri og skadeverk etter ein brann i Rådal i Bergen. Han er enno ikkje avhøyrd og heller ikkje framstilt for eventuell varetektsfengsling.

– Vi etterforskar saka og gjer undersøkingar, seier politiadvokat Martine Haaland.