Siste dag i gruppevaldtektssaka

I dag startar siste dag i den mykje omtalte gruppevaldtektssaka i Bergen. Partane skal legge ned påstand i dei to siste tiltalepunkta, der tre menn står tiltalt for seksuell omgang med ei mindreårig jente og éin mann står tiltalt for å ha valdteke ei kvinne mens ho sov.