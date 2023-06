Siste dag av overgrepssak

Ei overgrepssak i eit tenåringsmiljø blei avslutta i Sogn og Fjordane tingrett i dag. På tiltalebenken sat ein ung gut og ei ung jente, som er tiltalt for overgrep mot ei venninne og medverknad til dette. Aktor la ned påstand om ungdomsstraff over to år, eller fengsel i to og eit halvt år. Forsvararane til dei tiltalte kravde full frifinning.