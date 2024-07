Siri vel studieby framføre studie

Saka samanfatta Mange studentar vel å søke studieplass i berre éin by for å få betre tid til å finne bustad.

Siri Munthe Olsen (19) er ein av desse studentane, og ho fortel at fleire ho kjenner har gjort det same.

Leiar Kaja Ingdal Hovdenak i Norsk Studentorganisasjon uttrykkjer bekymring for den store stressfaktoren bustadsituasjonen utgjer for studentar før studiestart.

Fleire studentsamskipnadar stadfestar at det er mange studentar som står i bustadkø.

Dag Hovdhaugen, divisjonsdirektør for godkjenning og opptak i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, seier at dei ikkje kan svare studentane tidlegare enn 20. juli på grunn av venting på karakterar og vitnemål.

– Det blir jo vanskeleg når ein berre har tre veker på seg til å finne ein plass å bu, iallfall om ein har søkt seg til mange forskjellige stader. Alt er jo veldig usikkert fram til svaret frå Samordna kjem, seier Siri Munthe Olsen (19).

Denne veka fekk over 142.000 studentar svar frå Samordna opptak. Dermed startar dette bustadjakta for mange, før studiestart i august.

Siri Munthe Olsen har skaffa seg eit forsprang. Ho søkte nemleg ikkje på studium utanfor Oslo.

Ho fortel at fleire ho kjenner har vald å berre søke i éin by, nettopp for å sleppe å vente med bustadjakta til svaret kjem frå Samordna.

– Eg tenkte, at om eg ikkje kom inn på førstevalet i Oslo, måtte eg plutseleg hive meg rundt å finne ein stad å bu i Bergen. Det blei lettare å berre søke i Oslo.

Ho ville helst på statsvitskap, noko dei tilbyr i mange byar. Men for å sikre seg bustad søkte Siri Munthe Olsen berre i Oslo, der ho no står på venteliste. Foto: Oda Flaten Lødemel

Studiestart på sovesal

Leiar Kaja Ingdal Hovdenak i Norsk Studentorganisasjon seier spørsmålet om kvar ein skal bu er ein stor stressfaktor i tida før studiestart.

– Eg synest det er utruleg synd at dårleg økonomi og ein uføreseieleg bustadmarknad gjer at me moglegvis prioriterer vekk det me faktisk ønsker å studere.

Kaja Ingdal Hovdenak, leiar for Norsk Studentorganisasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Ho er bekymra over dei lange ventelistene til studentbustad fleire stader i landet.

– Det er mange som må begynne studietida på sovesal, og det syns eg ikkje er noko hyggeleg start på studietida, seier ho.

I Bergen var Studentsamskipnaden på Vestlandet ute i god tid med å setje opp sovesal i kantina og møterom på studentbustadar.

Rett før svaret frå Samordna kom hadde dei ein rekordlang bustadkø på 3430 studentar.

På Fantoft studentbustader i Bergen blir kantina til dei tilsette samt fleire møterom rigga om til sovesal før studiestart. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

Og medan nokre framleis har ledige bustadar, stadfestar fleire studentsamskipnadar i dei største byane at det er mange som står i bustadkø hjå dei.

Simon Skjelvik Brandseth Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) 6964 studentar står på venteliste for bustad til studiestart per 15. juli i år.

studentar står på venteliste for bustad til studiestart per 15. juli i år. Det er litt under rekordtalet på 7078 på same tid i fjor.

Tilbyr sovesal i august, slik at studentar utan bustad kan kome til Oslo, gå på visningar og få med seg studiestart.

Har nye studentbustader i år, og endå fleire skal stå klare i løpet av hausten. Stine Bækkelien / NRK Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) Har ikkje venteliste, men omlag 1000 som ønsker å bli varsla når bustadar blir ledige.

som ønsker å bli varsla når bustadar blir ledige. Erfarer at det ordnar seg for alle før studiestart, men dei fleste må finne seg bustad privat.

Har tilbod om billigare overnatting på hotell og hostell for dei utan bustad. Denne ordninga har blitt mindre og mindre brukt dei siste åra. Josef Benoni Ness Tveit Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) Omlag 743 studentar i bustadkø per 15. juli i år.

studentar i bustadkø per 15. juli i år. Dette er noko av det høgste dei har hatt, hovudsakleg fordi rekordmange studentar har forlenga kontraktane på studentbustad.

Set opp naudinnkvartering i fellesområde om talet framleis er høgt i slutten av juli. Dei som då står på venteliste vil få beskjed. Sofie Retterstøl Olaisen Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) 1212 bustadsøkarar per 17.07, 1098 av desse i Tromsø.

bustadsøkarar per 17.07, av desse i Tromsø. Mange har allereie bustad, men vel å stå i kø for studentbustad, skriv samskipnaden.

Samarbeidar mellom anna med campingstad som tilbyr spesialpris på ledige hytter og hus ved studiestart.

I tillegg tilbyr Samskipnaden mellombels bustader på eige bustadområde i Tromsø, kor studentar kan bu medan dei leter etter eigen bustad. Jorunn Hatling Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) 493 søkarar i kø per 12.07. i år.

søkarar i kø per 12.07. i år. Har ingen ledige bustader for haustsemesteret no, men spår sirkulasjon når folk bekreftar eller avslår tilbod om studieplass.

Hadde rekordlange køar i august i fjor, med omlag 470 i kø.

Har hatt sovesal dei siste 15 åra med kapasitet til omlag 40 personar. Den kjem til å brukt frå begynnelsen av august, skriv dei.

Fleire av samskipnadane påpeiker at køane plar endre seg etter at studentane har fått studietilbod i slutten av juli, med nokon som fell ut av køen og nokon som kjem inn.

Tips til studentar på bustadjakt: Studentsamskipnadsrådet har følgjande tips til dei leiter etter bustad eller står i kø hjå ein studentsamskipnad: Ikkje meld deg av ventelista: Erfaringa frå tidlegare år er at det skjer endringar i søking til studentbustad når studentane får tilbod om studieplass. Fortsett å stå på venteliste eller søk om studentbustad dersom du ikkje har gjort det enda!

Erfaringa frå tidlegare år er at det skjer endringar i søking til studentbustad når studentane får tilbod om studieplass. Fortsett å stå på venteliste eller søk om studentbustad dersom du ikkje har gjort det enda! Nye bustader kjem snart: Nokre samskipnader har nye studentbustader som står klare litt ut på hausten, deriblant i Oslo, så dersom du har moglegheit til å bu et anna stad i mellomtida, er også det et alternativ.

Nokre samskipnader har nye studentbustader som står klare litt ut på hausten, deriblant i Oslo, så dersom du har moglegheit til å bu et anna stad i mellomtida, er også det et alternativ. Sett opp fleire alternativ: Sett opp fleire bustadalternativ når du søker studentbustad. Nokre av bustadene er meir populære enn andre, men det er ofte mogleg å søke om overflytting seinare.

Sett opp fleire bustadalternativ når du søker studentbustad. Nokre av bustadene er meir populære enn andre, men det er ofte mogleg å søke om overflytting seinare. Spør vener og kjente: I tillegg til tradisjonelle utleigekanalar, bruk nettverket blant familie og vener. Kanskje nokon har ein hybel eller rom til leie. Jo fleire stader du prøver deg, jo større sjanse har du for å finne ein eigna bustad. Kjelde: Studentsamskipnadsrådet

Ventar på karakterane

Dag Hovdhaugen er divisjonsdirektør for godkjenning og opptak i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.

– Med tanke på å finne seg plass å bu og slikt er det så klart ein fordel at studentane får svar så tidleg som mogleg, seier Dag Hovdhaugen. Foto: Gøril Furu / NRK

Han seier at stort tidlegare enn 20. juli klarar dei ikkje svare dei som ventar.

– Me må vente til karakterar og vitnemål frå den vidaregåande skulen skal kome inn til oss.

Når dei komande studentane sender inn søknaden sin i midten av april, er det framleis lenge til dei har fullført eksamenane og fått alle karakterane som dei skal vurderast på.

– For at dette skal vere likt for alle er det viktig at me ventar til alle karakterar er inne.

I 2027 skal eit nytt opptakssystem vere på plass, som kanskje blir meir effektivt enn dagens, seier Hovdhaugen.

– Då kan me kanskje spare nokon dagar, men det endrar ikkje på det faktum at me må vente til karakterane er kome inn til oss.

Spaden i jorda og pengar på bok

Om ikkje svaret kan kome tidlegare, er det andre tiltak som kunne gjort bustadjakta lettare, meiner Hovdenak i Norsk Studentorganisasjon.

Ho ønsker seg fleire studentbustader og ein sterkare økonomi for studentane.

– Hadde me hatt ein meir robust studentøkonomi hadde ikkje leigemarknaden vore så avgrensa for studentar som no.

Ho oppmodar utdanningsinstitusjonane og samskipnadane til å sørge for gode og rimelege alternativ til dei som ikkje har fått tak over hovudet til studiestart.

– For å sikre ein verdig studiestart er det heilt essensielt at studentar kan fokusere på nettopp det å vere student frå start av, framfor å stå i bustadkø.