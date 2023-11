Sinkverk i Odda får gebyr på 5 millioner

Sinkverket Boliden Odda AS får et overtredelsesgebyr på 5 millioner kroner for å ha manipulert energimarkedet.

Det er reguleringsmyndigheten for energi i NVE-RME som gir gebyret etter at sinkverket ikke har vært i stand til å oppfylle forpliktelser de har påtatt seg.

– I tillegg, når de da ble klar over at de ikke kunne levere, justerte de opp prisen, for på den måten å unngå å bli bedt om å innfri sine forpliktelser, forklarer RME-direktør Tore Langset i en pressemelding.

Boliden Odda er et sinkverk som produserer ca. 200.000 tonn sink årlig, ifølge Energiwatch.

(NTB)