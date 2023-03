Simona Zetterberg-Nielsen mottar Nils Klim-prisen

Simona Zetterberg-Nielsen mottar årets Nils Klim-pris. Den danske forskeren mottar prisen for sin forskning på romanens historie, narratologi, og fiksjonalitet. Prisen er verdt 500.000 norske kroner og tildeles hvert år en yngre forsker som har utmerket seg innen Holbergprisens fagområder. Prisvinneren må være fra eller i et nordisk land og under 35 år.