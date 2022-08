Siktet for seksuell omgang med mindreårig

En kampsportinstruktør er siktet for seksuell omgang med en mindreårig utøver i Bergen. Forholdet, som skal ha skjedd for fem år siden, er nylig anmeldt og etterforskes av politiet, skriver BT. Mannen fremstilles for varetektsfengsling i dag. Den siktede erkjenner ikke straffskyld.