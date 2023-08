Sikta politikar vil søkja fritak etter valet

Ap-politikaren i Vestland, som er sikta for seksuell omgang med ein mindreårig, vil søkja fritak for alle politiske verv om han vert valt inn i kommunestyret. Det stadfester mannen sin forsvarar ovanfor NRK. Søndag kveld vart det kjent at ein av toppkandidatane i ein kommune i Vestland er sikta av politiet. Det er likevel for seint å gjera noko med vallistene. – Han er tydeleg på at om han vert valt inn, vil han søkja fritak, seier forsvararen.

Mannen er ikkje lenger medlem av Arbeidarpartiet, og ifølgje advokaten har han det vanskeleg.

– Han har det frykteleg tungt, og er inne i ei krise. Men han tenkjer også på fornærma i saka. Difor har han også erkjent straffskuld.

Bistandsadvokat for fornærma har uttalt til NRK at vedkommande er glad for politikaren har lagt alle kort på bordet.