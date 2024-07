Sikta mann etter valdshending – sjalusi skal vere motivet

Ein mann i 20- åra er sikta for kroppskrenking og sit i arresten etter ei valdshending på Askøy i natt.

Hendinga skjedde i ei privatbustad, opplyser politiet.

Fornærma er ein mann i 20- åra.

– Sikta brukte ikkje gjenstandar, men gjekk laus på fornærma, seier operasjonsleiar Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt.

Det skal vere sjalusi som ligg i botn for saka, der dei to har relasjon til den same kvinna, fortel Johannessen.

Mannen som sit i arresten blir avhøyrt i løpet av dagen. Fornærma hadde ikkje behov for helsehjelp etter valdshendinga.