Sikta kvinne tilstår kjøpesenterbrannar

Ei kvinne i 20-åra har i politiavhøyret tilstått fleire branntilløp på kjøpesenter i Bergen. Det melder BT. Det var onsdag at det blei sett fyr på to toalett i to ulike bygg på Åsane senter. Seinare på ettermiddagen vart ein tredje toalettbrann oppdaga på Oasen kjøpesenter.

– Saka har ei tung psykiatrisk forhistorie, opplyser kvinna sin forsvarar, Per Magne Kristiansen til BA. Kvinna blei funnen etter gjennomgang av videoovervaking. Til BT seier han at dei faktiske forholda er avklara, men om ho erkjenner straffskuld er framleis ikkje sikkert.

Kvinna har òg innrømt at det var ho som starta brannen på Bergen Storsenter for litt over ein månad sidan. Det er førebels uklart om kvinna vil bli framstilt for varetektsfengsling eller om ho vil bli overført til psykiatrisk behandling.