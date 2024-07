Sikta for valdtekt av barn under 14 år

Ein mann 20-åra frå Sogn og Fjordane er varetektsfengsla i fire veker, sikta for valdtekt av eit barn under 14 år.

Han vart pågripen i midten av juni, og har allereie vore varetektsfengsla i fire veker.

Mannen er i tillegg sikta for seksuelt krenkande åtferd mot barn under 16 år, samt for å ha produsert overgrepsbilete av born.