Sikta for vald mot born

Ein mann i 40-åra vert i dag framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett, sikta for vald i nære relasjonar. Mannen vart pågripen av politiet fredag ettermiddag. Politiet stadfestar at det dreier seg om vald mot born. Ut over det vil politiet av omsyn til etterforskinga ikkje seie meir på noverande tidspunkt.