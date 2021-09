Sikta for serieovergrep – tok kontakt med mindreårige dagen han slapp ut av fengsel

22. juni i år blei ein mann tidleg i tjueåra pågripen i heimbygda og sikta for overgrep via internett mot jenter ned i 12-årsalderen.

Han blei då varetektsfengsla, men slapp laus 19. august. Alt dagen etter tok han kontakt med ei mindreårig jente.

– Sikta har også i avhøyr erkjent at det er han som har tatt kontakt med fornærma, og at han også har hatt kontakt med fleire mindreårige jenter i perioden etter at han vart sett fri, står det i ferske dokument frå tingretten.

1. september gjekk politiet til aksjon og pågreip 23-åringen på nytt. Sogn og Fjordane tingrett har no igjen sett mannen bak lås og slå slik at politiet kan etterforske vidare.

Tidkrevjande etterforsking

Politiet har i stor grad lagt eit lok over etterforskinga, men i rettsdokumenta går det fram at det er snakk om svært omfattande overgrep mot mindreårige via nett.

– På sosiale medium som WhatsApp, Snapchat, Instagram og Facebook er det eit stort tal samtalar med fleire tusen ulike kontaktar, har politiet opplyst til retten.

Sidan den første fengslinga har politiet gjort ein omfattande jobb med å sikre alle samtalane mellom mannen og jentene.

– Sikringa av desse media er tidkrevjande, då ein må inn på kvar enkelt samtale for å kunne sikre den. Sikta har på WhatsApp aleine vore i kontakt med 2600 unike brukarar, står det å lese i tingretten sine dokument.

Har avdekka fleire bilete

NRK har vore i kontakt med politiadvokat Merete Sundal to gonger dei siste dagane, men ho ønskjer ikkje å kommentere etterforskinga.

Det gjer heller ikkje den sikta sin advokat, Tor André Amble.

Tingretten meiner at etterforskinga til politiet styrker mistanken mot mannen og at han sannsynlegvis vil få ei straff som er lenge enn seks månader.

– Etterforskinga den seinare tida har avdekka ytterlegare bildemateriale som seksualiserer born, samt seksualisert kontakt med born som mest sannsynleg var under 16 år, skriv tingretten i si avgjerd om vidare fengsling.