Sikta for køyring i ruspåverka tilstand

Like før kl. 02 i natt stansa politiet ein bilførar i Bergen sentrum for kontroll, etter at fleire personar skal ha reagert på dårleg og vinglete køyring.

Ein mann i 20-åra blei sikta for å ha køyrt i narkotikapåverka tilstand.

Passasjeren blei anmeldt for overlatingsmedverknad, sidan han hadde overlate køyretøyet til ein ruspåverka førar.