Sikta for knivstikking sleppt fri

Mannen som er sikta etter knivstikkinga i Dale 29. desember i fjor er no sett fri, skriv Firda. To personar fekk kuttskadar i hendinga som skjedde heime hjå den sikta. I utgangspunktet skulle mannen sitte i varetekt til den 29. januar. Åge Løseth, tenestadsleiar i Fjaler, Askvoll og Hyllestad seier at politiet er komne så langt i etterforskinga at mannen kunne lauslatast.