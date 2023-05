Sikta for fridomsfråtaking – to veker i varetekt

Hordaland tingrett har bestemt at kvinna og dei to mennene som er sikta for fridomsfråtaking og vald må sitja i varetekt i to veker. Det opplyser politistasjonssjef Kjell Idar Vangberg til Avisa Nordhordland.

Dei tre skal ha sperra inne to menn medan dei utøvde vald og kom med truslar mot dei, natt til 27. april. Nokre dagar seinare, natt til laurdag 29. april, skal dei ha utøvd vald mot ein tredje mann. Ingen av dei tre skal ha erkjent straffskuld.

– Han som vart utøvd vald mot natt til laurdag vart transportert til Haukeland sjukehus, seier Vangberg til avisa. Mannen er no skriven ut frå sjukehuset. Dei to som vart sperra inne hadde òg skadar, men måtte ikkje behandlast på sjukehus.