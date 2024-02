Sikta etter apotek-innbrot

To personar, ein mann og ei kvinne, er pågripne etter innbrotet ved Vitus apotek i Førde i helga. Straffesaksansvarleg for politiet, Askel Rødland, seier til Firda at dei to vart pågripne etter tips frå publikum. Under pågripinga fann politiet tjuvegods som dei meiner stammar frå innbrotet. Begge dei pågripne er sokalla kjenningar av politiet og blir avhøyrde i dag.