Sikra seg forsvarskontrakt i Kinn

Forsvaret skal bygge nytt radaranlegg i Vågsøy i Kinn kommune i mars.

No er det klart at det blir den Måløy-baserte entreprenøren UNU AS som har vunne kontrakten om byggearbeidet, skriv Firdaposten.

Kontrakten har ein verdi på 50 millionar kroner.

Det nye radaranlegget er planlagt ferdigstilt i 2026.

Til no har Forsvarsbygg oppgradert vegen til anlegget og klargjort tomta.