Mandag ble det kjent at Susanne Albrechtsen har levert inn oppsigelse ved Kvinneklinikken (KK) på Haukeland universitetssykehus - tre måneder tidligere enn planlagt.

Helse Bergen møtte pressen for å orientere om krisen ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Det skjer etter flere saker om høyt arbeidspress og bemanningsproblemer på avdelingen. Gjennom den siste tiden har flere leger ved klinikken sagt opp, og sykehuset har særlig mistet store deler av kompetansen på gynekologisk kreft.

Albrechtsen har selv vært involvert i rettssaker som omhandler manglende forsvarlig helsehjelp under tre forskjellige fødsler.

Det var et alvorstungt pressemøte mandag. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Helse Bergen har fått kritikk fra fylkeslegen og har siden dette endret rutinene sine.

– Godt lederskap

Den avtroppende direktøren var ikke til stede under pressekonferansen, der Helse Bergen-direktør Eivind Hansen og ledere fra KK la frem sine planer for hvordan de skal løse krisen de står i.

Men i en pressemelding kommer Albrechtsen med en begrunnelse for valget sitt;

– Det viktigste nå er å få gjennomført planen for å sikre pasienttilbudet til gynkreftpasientene. Jeg ønsker ikke at kritikken mot meg som direktør skal stå i veien for det. Derfor velger jeg å tre til side, sier hun.

I pressemeldingen understreker Hansen at avgjørelsen kommer etter god dialog med Albrechtsen.

– Jeg har over tid snakket med Susanne om at hun skulle avslutte på KK ved fylte 65 år i januar 2025. Hun har loset Kvinneklinikken over til Glasblokkene på en imponerende måte, og bygget et godt lederskap i klinikken. Hun har vært en tydelig leder gjennom mange vanskelige prosesser, sier han.

Gjennom den siste tiden har flere leger ved avdelingen sagt opp. Foto: Marit Hommedal / NTB

Hansen håper at fratredelsen vil bidra til ro rundt gjennomføringen av planene for klinikken.

– Ikke minst av hensyn til Susanne selv. Hun har stått i et stort personlig press over tid, legger Hansen til.

Klinikkoverlege Lorentz Linde og assisterende klinikkdirektør Marta Vadset vil overta ansvaret til Albrechtsen, i mellomtiden før en ny direktør er på plass.