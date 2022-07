SFO-ansatt tiltalt for voldtekt av barn

En SFO-ansatt i Bergen er tiltalt for tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år og fem seksuelle handlinger med barn under 16 år, ifølge en tiltale fra Statsadvoktaene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Mannen er tiltalt for handlingene ved to forskjellige skoler i Bergen.