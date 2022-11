SFO-ansatt nekter straffskyld for overgrep

Den 28 år gamle mannen som er tiltalt for voldtekt mot tre jenter, og seksuelle handlinger mot fem andre jenter, erkjenner ikke straffskyld. Mannen jobbet som SFO-ansatt ved to skoler i Bergen. Overgrepene skal ha skjedd i 2020 og 2021. – Han erkjenner ikke straffskyld. Handlinger kan være upassende og uprofesjonelle, uten at de er seksuelt motiverte, sier mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde til NRK.