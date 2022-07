Statsadvokatene i Hordaland, og Sogn og Fjordane har tatt ut tiltale mot en mann i 20-årene for seksuell omgang med barn.

Mannen har vært ansatt ved SFO i Bergen, og overgrepene skal ha skjedd i skoletiden.

Tiltalen gjelder åtte barn ved to forskjellige skoler.

Mannen er nå tiltalt for tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år, og fem seksuelle handlinger med barn under 16 år, ifølge tiltalen.

– Dette er en alvorlig sak. Både på grunn av type overgrep, men også fordi man står overfor åtte fornærmede barn, sier statsadvokat May-Britt Erstad til NRK.

Varslet helsesøster

– Ett av forholdene fra siktelsen hvor politiet innstilte på tiltale, er henlagt på bevisets stilling, sier Erstad.

Statsadvokaten sier at strafferammen for de alvorligste forholdene isolert er ti års fengsel, men at det er flere forhold som det skal beregnes straff etter.

Derfor kan hun foreløpig ikke kommentere hvor lang straff den tiltalte vil få.

Elever ved den ene skolen varslet helsesøster om overgrepene.

– Ønsker behandling

Mannen ble siktet og pågrepet 3.desember 2021.

Dagen etter ble han satt i varetektsfengsling.

Hans forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, sa etter fengslingsmøtet at mannen har forklart seg grundig til politiet, og at han erkjenner delvis straffskyld.

– Han innser at han har et problem, og ønsker behandling, sa Mjelde.