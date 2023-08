Setter inn trafikkvakter i Olsvik

Det settes inn trafikkvakter i Olsviksjenet i Bergen når elevene i dag vender tilbake til Olsvik skole etter ferien. Det har Hordaland fylkeskommune bestemt

For litt over to uker siden kollapset gangbroen over fylkesveien da den ble truffet av kranen på en lastebil. Føreren av bilen omkom i ulykken.

Det er uklart når en ny gangbro kan være på plass.