Sett fri etter Nav-truslar

Mannen som blei pågripen, mistenkt for truslar og skadeverk mot Nav Bjørnafjorden, er no sett fri, melder BT. Politiet meiner det ikkje lenger er grunnlag for fengsling. Mannen har fått besøksforbod mot dette Nav-kontoret. Han er mistenkt for truslar på SMS på onsdag, og for å ha knust både dør og vindauge på kontoret dagen etter.