Setemyra E39 i Sunnfjord blei stengt etter isras

E39 Setemyra i Sunnfjord mellom Sande-Førde blei stengt klokka 06.00 på grunn av isras. Det var ikkje mogleg for større køyretøy å passere raset. Entreprenør blei varsla, melder Vegtrafikksentralen. Det er no opna for passering i eitt felt.