Set inn skogbrannhelikopter på Voss

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har etter ei vurdering sett inn ekstra beredskap med skogbrannhelikopter 17. mai til 21. mai. Det er sett inn to helikopter på basen på Værnes, to på Kjeller, to på Sola, eitt på Kjevik og eitt på Voss. Den faste beredskapsmaskina er på Torp.