Set inn beredskapshelikopter på grunn av skogbrannfare

DSB set inn eit skogbrannhelikopter i beredskap i Sauda på grunn av den auka skogbrannfaren langs kysten. Meteorologisk institutt har i dag utvida det gule skogbrannvarselet som kom tidlegare i veka, slik at det no gjeld heile Vestland og delar av Rogaland, Møre og Romsdal og delar av Trøndelag.

Helikopteret blir stasjonert i Sauda og skal vera i beredskap 9. og 10. mars. Vanlegvis er beredskapsperioden for skogbrannhelikopter frå 15. april til 15. august.

DSB melder at det til no i 2024 er registrert 66 brannar i utmark og innmark. Til samanlikning var talet 33 på same tidspunkt i 2023.