Servalen Niño skal avlives: – Kritikkverdig, mener dyreorganisasjon

Avliving ble tidlig samtaleemne etter at servalen Niño ble observert i Os utenfor Bergen i slutten av juni.

Nå reagerer dyrevernsorganisasjonen Noah på nye bekreftelser om at dyret ikke får leve videre.

Etter å ha sikret en plass for servalen på et redningssenter i Sør-Afrika, sendte Noah en søknad til Miljødirektoratet, skriver organisasjonen til NTB.

Etter to måneder svarte Miljødirektoratet at vedtaket om å avlive servalen står.

Noah har valgt å klage på avslaget.

Ifølge Noah skriver Miljødirektoratet at de kun kan vurdere omplassering når det gjelder truede arter.

– Det finnes steder som spesialiserer seg på ivaretakelse av dyr som Niño, og Noah har nå et konkret samarbeid med et av disse, skriver Siri Martinsen, leder for dyrevernsorganisasjonen Noah, i en e-post til NTB.

Hun kritiserer Miljødirektoratet for å avvise en praktisk, kostnadsfri og god løsning, og uttrykker til NTB at hun håper at de snur i saken.

Siri Martinsen, leder i Noah, synes det er kritikkverdig at Miljødirektoratet fortsatt vil avlive servalen. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Uenighet om lovverk

– Servalen er ulovlig importert og holdt, og Noah mener det er viktig at man gir dyr som er ofre for dyrehandel en reell sjanse, skriver Noah til NTB.

Ifølge § 29 i CITES-forskriften, skal det vurderes omplassering eller retur til utførselsstaten av dyr som inngår i liste A. Liste A omfatter arter som er utrydningstruet. Serval inngår ikke i den listen.

Det er denne forskriften Miljødirektoratet forholder seg til.

Noah mener at Miljødirektoratet burde kunne omplassere servalen til tross for forskriften.

– Selv om norsk forskrift pålegger direktoratet å vurdere omplassering kun for truede arter, betyr det ikke at de ikke også kan gjøre dette for andre arter, skriver de til NTB.

Videre skriver de at de mener at lovverket helt klart åpner for å velge omplassering.

Serval er ikke utrydningstruet, men Noah mener likevel at Niño burde omplasseres. Foto: Steffen Ljosheim

Siktet og erkjent straffskyld

To uker etter observasjonen, ble eieren av servalen siktet for å ha brutt viltloven og naturmangfoldloven.

Det er fordi serval, som er afrikansk kattedyr, er ulovlig å føre inn til Norge, og å ha som husdyr.

Eieren, som er en ung kvinne, fikk servalen ulovlig importert fra utlandet i desember 2021. Da betalte hun 70.000 kroner for den.

I et avhør med politiet har hun erkjent straffskyld, men opplyste da til politiet at hun ville holde seg i skjul til servalen ikke lenger er i fare.