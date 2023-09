Servalen Niño skal avlives - kritikkverdig mener dyreorganisasjon

Avliving ble tidlig samtaleemne etter at servalen Niño ble observert i Os utenfor Bergen i slutten av juni.

Nå reagerer dyrevernsorganisasjonen Noah på nye bekreftelser om at dyret ikke får leve videre.

Etter å ha sikret en plass for servalen på et redningssenter i Sør-Afrika, sendte Noah en søknad til Miljødirektoratet, skriver organisasjonen til NTB.

Etter to måneder svarte Miljødirektoratet at vedtaket om å avlive servalen står.

Ifølge Noah skriver Miljødirektoratet at de kun kan vurdere omplassering når det gjelder truede arter.

– Det finnes steder som spesialiserer seg på ivaretakelse av dyr som Niño, og Noah har nå et konkret samarbeid med et av disse, skriver Siri Martinsen, leder for dyrevernsorganisasjonen Noah, i en e-post til NTB.

Hun kritiserer Miljødirektoratet for å avvise en praktisk, kostnadsfri og god løsning, og uttrykker til NTB at hun håper at de snur i saken.

Siri Martinsen, leder i Noah, synes det er kritikkverdig at Miljødirektoratet fortsatt vil avlive servalen. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Siktet og erkjent straffskyld

To uker etter observasjonen, ble eieren av servalen siktet for å ha brutt viltloven og naturmangfoldloven.

Det er fordi serval, som er afrikansk kattedyr, er ulovlig å føre inn til Norge, og å ha som husdyr.

Eieren, som er en ung kvinne, fikk servalen ulovlig importert fra utlandet i desember 2021. Da betalte hun 70.000 kroner for den.

I et avhør med politiet har hun erkjent straffskyld, men opplyste da til politiet at hun ville holde seg i skjul til servalen ikke lenger er i fare.