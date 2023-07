Serval-siktede blir avhørt neste uke

Politiet har ikke lyktes med å få til et avhør med den unge kvinnen som er siktet for å innføre en serval ulovlig til Norge og ha den som kjæledyr.

De vet heller ikke hvor hun eller dyret befinner seg, forteller politiadvokat i Vest politidistrikt, André Jakobsen til NRK.

Servalen ble først observert gatelangs i Os utenfor Bergen i juni.

Kvinnen som eide servalen ønsket ikke å melde seg eller levere inn dyret, og Miljødirektoratet anmeldte henne til politiet - som siktet henne.

Kvinnen har nå fått oppnevnt en forsvarer, og politiet håper på å få avhørt henne i neste uke.

– Hun er klar for å ta den straffen som eventuelt måtte komme. For hennes del er det ikke det som står i fokus, det er katten sitt vel og ve og at den ikke skal bli avlivet, sier forsvareren til NRK fredag kveld.