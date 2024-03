Serval-eigar må i retten 12. august

Kvinna som er tiltala for å ha ein serval som husdyr på Os utanfor Bergen, må møte i Hordaland tingrett 12. august. Det er sett av ein dag og seks timar til saka. Det afrikanske kattedyret er ulovleg å ha i Noreg, og blei oppdaga då det luska rundt utandørs i fjor sommar. Eigaren gjekk i skjul for å unngå at servalen blei avliva.