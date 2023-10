Ser på løysingar for å redde Norsun

Tilsette i Norsun i Årdal ser på løysingar for korleis dei kan redde bedrifta, medan dei no står i ein svært vanskeleg økonomisk situasjon, skriv Sogn Avis.

Solindustri er med i statsbudsjettet, men det er lagt fokus på at Noreg skal utvikla eit strategiarbeid for «lønsam og vekstkraftig solindustri» i Europa.

I september vart 100 Norsun-tilsette permitterte fram mot årsskiftet. Hovudtillitsvalt Bodil Nordnes seier til Sogn Avis at dei ikkje har gitt opp, men at ho fryktar dei har dårleg tid.

– Det er flott at verkemiddelapparatet har fått auka sine rammer, og det er flott at ein vil legge ein strategi, men eg fryktar at medan regjeringa legg ein strategiplan, vil Norsun døy. Vi har ikkje tid til å vente på strategiarbeid, seier ho til avisa.