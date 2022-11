Ser på andre løysingar enn heilstenging

Statssekretær Tom Kalsås i samferdsledepartementet seier at det vert sett på alternativ til heilstenging av Lærdalstunnelen. Kalsås vil ikkje gå nærare inn på kva som vert vurdert, men seier til NRK at det er uaktuelt å skunda fram tunnel under Vikafjellet eller å bygga eit nytt løp i Lærdalstunnelen.