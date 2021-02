Senterpartiet vil satse på skog for å løyse klimakrisa: – Kan føre til meir utslepp

– Ein vekst i skognæringa er ikkje nødvendigvis eit klimatiltak i det heile. Faktisk vil det kunne føre til meir utslepp, ikkje mindre, seier Anne Sverdrup-Thygesen.

Ho er forskar ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) på Ås, og ikkje imponert over at Senterpartiet no trekkjer fram skogbruk som eit av dei viktigaste tiltaka for å nå klimamåla Noreg har forplikta seg til i Paris-avtalen.

I førre veke vart partileiar Trygve Slagsvold Vedum pressa på om partiet stiller seg bak klimamåla til regjeringa i Politisk kvarter på NRK, då løfta han fram satsinga på meir hogst og meir planting av skog.

No gjentek Vedum at partiet vil kutte klimagassutslepp med skog.

– Tre bind Co₂ når dei veks, og difor er vekst i skognæringa ein måte å både få ned utsleppa på, og skape fleire arbeidsplassar.

– Korleis skal de klare å få til ei vekst i skognæringa?

– Gjennom å føre ein aktiv skogpolitikk, slik staten tidlegare gjorde. Til dømes bør det offentlege satse på tre når dei byggjer nye bygg, og staten bør leggje til rette for vekst i skognæringa, seier Vedum.

LIKAR TRE: Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet vil satse på skog som eit klimatiltak. Foto: Heiko Junge / NTB

– Kan føre til meir utslepp

– Det meste av karbonet som blir lagra i trevirket er tilbake i atmosfæren berre nokre få år etter at treet er hogd. I tillegg fører hogst av skog til store utslepp av Co₂ frå skogbotnen, og det tek svært mange år før nye tre fangar opp att denne. Og vi har ikkje så mange år for å nå klimamåla, seier Sverdrup-Thygesen.

Ho meiner den eldste tredjedelen av skogen i Noreg skal få stå i ro. Det er nemleg den skogen som bind mest Co₂.

Ho får støtte frå Jenni Nordén ved Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Heller ikkje ho trur på skotsatsing på eit klimatiltak.

– Om satsing på skog skal bidra til å redusere klimagassutsleppa, så må vi drive skogbruk på ein annan måte enn i dag. Då må vi sikre ein meir mangfaldig skog, med ulike tretypar, mindre flathogst og større skogområde som blir verna for hogst, seier Nordén.

LIKAR SKOG: Anne Sverdrup-Thygesen ved NMBU likar gamal skog, og vil ikkje at han skal bli hogga. Foto: Mikkel Soya Sølstad

– Svekker skogen si evne til å løyse klimautfordringane

– Senterpartiet sin skogpolitikk kan bli eit klimaproblem, ikkje ein klimaløysing, seier Arild Hermstad, som er nestleiar i Miljøpartiet Dei Grøne.

Han tykkjer politikken til Senterpartiet vil svekkje – ikkje styrke – skogen si evne til å løyse klimautfordringane.

– Å la vere å hogge skog er noko av det luraste du kan gjere for å la trea binde endå meir karbon, seier han.

Trygve Slagsvold Vedum svarer at kritikken mot skog som klimaløysing er for kortsiktig.

– Det er det som er problemet med mange klimatiltak, at vi berre tenkjer på utsleppa i morgon. Skog er eit langsiktig tiltak, og det er jo veldig bra.