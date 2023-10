– Det er mye vind, altså, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.

Meteorologisk institutt har nå sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast i Sør-Norge.

Oransje farevarsel er det nest høyeste graden av farevarsler.

Vindkastene er mange steder ventet å være blant de sterkeste de siste 10 år, skriver Meteorologisk institutt.

Høytrykk fra nord og lavtrykk fra sør

Varselet gjelder fra fredag ettermiddag.

Lokalt er det forventet lokalt svært kraftige vindkast på mellom 28–36 m/s fra østlig retning.

Farevarselet gjelder deler av Agder og indre strøk av Rogaland og Hordaland.

Det er ventet storm i fjellet og flere steder langs kysten, spesielt sør i Rogaland og Agder. Det vil medføre høye bølger på Sør-Vestlandet. For Agder er det også sendt ut farevarsel for snø.

– Det er et høytrykk som ligger lenger nord, og et lavtrykk som presser på i sør, som gjør at vi får et stramt vindfelt fra øst, sier meteorolog Andersen.

Det er også sendt ut gult farevarsel i områdene rundt der hvor det er oransje varsel.

– Ikke gunstig å dra til fjells

Anbefalingen fra myndighetene er å feste alle løse gjenstander og unngå ferdsel på utsatte steder.

Spesielt i fjellet kan det bli problemer.

– Det er ikke særlig gunstig å dra til fjells. Det er lokale forskjeller, men man bør uansett være forsiktige, sier Andersen.

Uvær i Danmark stopper danskebåten

Uværet får allerede konsekvenser for ferjetrafikken mellom Sør-Norge og Hirtshals.

Fjord Line har kansellert ferjeavgangen fra Hirtshals i Danmark til Kristiansand klokken 17.30 torsdag kveld. Også avgangen fra Kristiansand til Hirtshals klokken 09.00, er kansellert, opplyses det på hjemmesiden.

Mellom Hirtshals og Larvik går Color Line sin ferje fortsatt, men er forsinket på grunn av været.