Sender ut farevarsel for regn, snøfokk, flaum og skred

Meterologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for regn. Varselet gjeld i område vestafjells frå Sognefjorden i nord, sør til dei sørlege delane av Rogaland.

– Frå seint sundag kveld til måndag morgon kan det lokalt koma 40 til 50 millimeter regn på seks timar. Nedbøren er fyrst venta i ytre strøk og brer seg austover, skriv meteorologane på Twitter.

NVE har sendt ut gult farevarsel for flaum og jord-, sørpe- og flaumskred for om lag dei same områda. I Sør-Noreg er det sendt ut farevarsel for snøfokk i mange fjellområde.