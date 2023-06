Sender ut farevarsel for lyn for hele landet

Fredag ettermiddag og kveld slo lynet ned i stort omfang rundt om i landet. Rundt 20.000 lynnedslag ble registrert i Sør-Norge, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

Også lørdag skal det bli nye runder med lynnedslag.

«I ettermiddag og i kveld er det ventet en ny omgang med tordenvær, og et farevarsel for mye lyn er gyldig for det meste av Sør-Norge» melder meteorologene.

På kartet fra meteorologene får de mørke områdene «mest sannsynlig» lynnedslag, mens de lyse områdene har «sannsynlig» fare for lynnedslag.

