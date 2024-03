Sende narkotika i posten - det enda dårleg

Ei kvinne i 30- åra er dømt til 177 timar samfunnsstraff for narkotikalovbrot og må betale 3000 kroner i sakskostnader. Frå 2017- 2020 fekk ho minst 708.303 kroner som stamma frå narkotikasal eller andre straffbare forhold. Pengane fekk ho frå ein tidlegare kjærast i Sogn.

Kvinna blei også dømt for å ha send narkotika i posten til ekskjærasten, slik at han kunne selje det vidare. Men pakken blei stoppa av politiet og kom aldri fram. Ekskjærasten sonar fengsel for dette lovbrotet og fleire andre narkotikalovbrot.

Kvinna vedgjekk straffskuld då saka var oppe i Sogn og Fjordane tingrett, men nekta for at stoffet skulle seljast vidare.