SISTE: Politiet er ferdig på staden. Bilbergar jobbar der framleis. Feltet mot vest er opna for manuell trafikkdirigering. Føraren av lastebilen har vorte sjekka av ambulanse og er dimittert, opplyser politiet på Twitter litt over klokka halv elleve.

Politiet kan førebels ikkje seie noko om årsaka til ulukka.

– Det var ein person i bilen. Skadeomfang er førebels ikkje kjent, men han skal vere oppegåande, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik ved vest politidistrikt.

Brannmannskapa som er framme på staden, har meldt tilbake om lekkasjar frå lastebilen.

– Vi snakkar her om mellom 200 og 300 liter diesel, seier Hausvik.

Det meste av dieselen har hamna i grøfta, og brannvesenet opplyser at dei har klart å samle opp kring 100 liter.

Semitraileren sperrar begge køyrefelta, og vegen er stengd inn til vidare.

Vitne på staden som NRK har vore kontakt fortel at det har samla seg lange køar på begge sider av ulukkesstaden. Dei har fått opplyst at bilbergar er på veg og at vegen vert stengd i halvannan time.