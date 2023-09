Låse seg inn for å handle når det passer, i stedet for å handle i åpningstida til butikkene.

«Nøkkelen» er rett og slett et betalings- eller bankkort.

Det kan bli fremtiden for mange småbutikker.

For denne løsningen for butikkdrift er på full fremmarsj i hele Norge.

På tre år har tallet på slike butikker økt fra 8 til 60.

– Vi ser at det har vært et kvantesprang for mange av butikkene, sier Steinar Fredheim i Merkur-programmet, et program for å utvikle butikker i Distrikts-Norge.

Dette er det første, og teknisk sett eneste, hinderet du møter på før du kan handle varer i butikken. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Kan oppleve omsetningsvekst på 30–40 prosent

Nærbutikken i hytte- og båtområdet Feste, nord for Bergen i Alver kommune, har nylig gått over til slik drift.

Utkantbutikken er helt avhengig av inntektene fra den værutsatte sommersesongen for å kunne ha helårsdrift.

– Vi ligger slik til at vi har mye båter som gjerne kommer litt sent om kvelden, og mye hytter og fastboende som holder til i området, så det passer slik at de kan bruke butikken etter arbeidstid.

Det sier Hans Jakob Valle, som driver familiebedriften på Feste kai.

Hans Jakob Valle (t.h.) driver Nærbutikken på Feste kai. Han håper omleggingen vil bidra til å øke omsetningen. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Ifølge det statlige Merkur-programmet, opplever butikker som har blitt selvbetjente hele eller deler av døgnet en omsetningsvekst på 30 til 40 prosent.

– Det hadde vært knall hvis vi hadde klart mellom 15 og 20 prosent! Jeg er veldig spent på det, men det vet vi ikke enda fordi vi nettopp har begynt, sier Valle.

Faste Feste-kunder og hyttenaboer Morten Kronen og Frode Bruknapp er svært fornøyde med den nye løsningen.

– Det er veldig fint for oss hyttefolk som regel er avhengig av båt for å komme oss fram. For sånne småbutikker så tror jeg dette faktisk er en måte å overleve på, sier Kronen.

– Jeg håper jo at den skal eksistere videre. Det hadde jo vært tøft for oss å komme bort her en formiddag, og vi ikke hadde hatt en butikk lengre. Hvem skulle jeg pratet med da, hæ?, sier Bruknapp.

Morten Kronen har hytte like ved Nærbutikken på Feste. Han tror selvbetjening er en måte å overleve på for de mindre butikkene. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Mener selvbetjening har vært redningen for flere butikker

Merkur-programmet skal sikre og utvikle butikker i Distrikts-Norge.

– Det å være kjøpmann i en liten nærbutikk er veldig krevende på mange måter. Butikkene har ofte lav omsetning, lav inntjening og butikkdriverne har ofte lange arbeidsdager, sier Steinar Fredheim.

Han er avdelingsdirektør i Distriktssenteret og fagansvarlig i Merkur-programmet. Fredheim mener det ligger et stort potensial i å utvide åpningstidene.

Steinar Fredheim sier at selvbetjening i lokalbutikker har vært redningen for flere av de mindre Merkur-butikkene.

– Gjerne for å nå hyttefolket. På torsdag kveld når de er på vei til hytta, eller på søndag kveld når de skal hjem. Eller pendlerne, sier han.

Fredheim mener sjansen for at de små lokalbutikkene hadde blitt lagt ned hvis de ikke hadde gjort denne omleggingen, er stor.

– Med de tilbakemeldingene vi får nå, og med de tallene vi ser på omsetningsvekst, så er vi overbevist om at dette er retningen og veien å gå.

Det er også veien å gå fordi de små lokalbutikkene gjerne blir drevet av litt eldre folk, mener Fredheim.

– Vi står framfor et generasjonsskifte. Dette med å ta i bruk ny teknologi er absolutt av stor verdi sånn at neste generasjon skal finne det interessant å drive denne butikken videre.

Utenfor butikken står instruksjoner på hvordan man kommer seg inn når ingen ansatte er på jobb i butikken. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

– Svinn er et ikke-eksisterende problem

Landhandelen i Herand i Hardanger var i 2020 en av åtte nærbutikker i pilotprosjektet som Merkur-programmet står bak.

Siden 2020 har over 50 andre slike butikker kommet til her i landet. I tillegg til nærbutikken på Feste, har det òg kommet en på Askrova utenfor Florø. Butikkeier Magne Svardahl fastslår at omleggingen har gitt bedre salg.

Ovenfor «nøkkelboksen» utenfor butikken er det også et overvåkningskamera. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

– Den viktigste motivasjonen for å gjøre dette var å få større frihet og at kunden skulle få et bedre tilbud. Men så er det jo også selvsagt litt økning. Hvor stor den er kan jeg ikke si eksakt, men den er der, sier Svardahl.

Og selv om hvem som helst kan låse seg inn med bankkortet sitt midt på natten, er det ingen som stjeler fra butikken, ifølge Svardahl.

– Jeg har ikke avdekket noen ting ureglementært. Alle er super-ærlige og det er kjempeflott. Svinn er et ikke-eksisterende problem, sier Svardahl.