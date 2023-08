Ein oktoberdag i 2020 skulle 48 år gamle Robert frå Polen utføra arbeid med vinkelslipar om bord i brønnbåten «Hordagut».

Han jobba i ein av tankane til båten.

Båten var under utrusting på skipsverftet Fitjar Mekaniske Verksted på Fitjar i Vestland.

Robert Bogdan Chorzewski vart berre 48 år gammal. Foto: Privat

Det var mange operasjonar som skjedde samstundes. Mellom anna vart det gjennomført test av ein oksygenfabrikk ein annan stad i fartøyet.

Sidan ein brønnbåt skal frakta levande fisk er ein avhengig av tilgang på oksygen.

Under testen vart oksygen produsert og leia ut på distribusjonsanlegget i fartøyet.

Oksygen Ekspander/minimer faktaboks Lukt og fargelaus gass. Lufta me pustar inneheld om lag 78 prosent nitrogen, og 21 prosent oksygen. Om ein tilfører oksygen i innelukka rom vil delen oksygen auka, og ein seier at ein har oksygenrik atmosfære. Ein oksygenrik atmosfære medfører fare for brann, ved at materiale som ikkje brenner i normal atmosfære kan brenna kraftig eller antenna spontant. Flammane har dessutan også høgare temperatur. Berre ein liten auke i delen oksygen gjev større brannfare. Personar som har vorte eksponert for oksygenrik atmosfære må vera nøye med å lufta ut oksygen som har samla seg i klede og hår. Berre det å tenna ein sigarett kan vera livsfarleg, og føra til brann i klede/hår til person som kjem frå oksygenrik atmosfære. Verksemder som handterer farleg stoff, som oksygen, er pliktige å umiddelbart varsla DSB ved større ulukker. Til saman har det vore sju alvorlege ulukker sidan 2019 som involverer oksygen. 3 av desse var i 2019, 3 i 2020, og eit tilfelle så langt i år. DSB er kjent med saka på Fitjar, men meiner ikkje den gjev grunnlag for å endra regelverket. Kjelde: DSB

Dei som testa trudde at gassen vart ført ut i friluft gjennom ein ventil. Men ingen hadde sjekka at denne ventilen var open. Den såkalla naudlinja for oksygen var stengt.

I staden stod fleire ventilar opne i området der Robert skulle jobba med vinkelslipar. Store mengder oksygen kom inn

Gnist frå vinkelsliparen

Dokument frå politiet syner at oksygenmettinga i området der 48-åringen jobba var på 457 prosent.

Ved så store mengder oksygen er sjølv den minste vesle gnist livsfarleg.

– Sjølv nokre få prosent auke i delen oksygen vil gje tydeleg auka brannfare, seier seksjonssjef Britt Skadberg i DSB.

Foto: Ingvild Siglen Berger / Sunnhordland

– Vinkelsliparen lagde ein gnist, som umiddelbart starta ein brann, forklarer politiinspektør Pål Jæger-Pedersen i Sør-Vest politidistrikt.

Trass i at 48-åringen hadde brannhemmande arbeidstøy hadde han ingen sjanse.

Tilbake i Polen sat ei kone, to søner, og tre barnebarn.

– Eg har halde dei løpande orientert om etterforskinga. Det er heilt klart at måten ulukka skjedde på har vore ei ekstra belastning. Det er vanskeleg å komma utanom, seier Sverre Hetland, bistandsadvokat for dei etterlatne.

Sverre Hetland seier dei pårørande er oppteken av at bransjen tek lærdom av det som skjedde i brønnbåten. Foto: Olav Røli / NRK

Selskap vedtek førelegg

No har politiet gjeve selskapet MMC First Process eit førelegg på 400.000 kroner etter dødsulukka.

Selskapet var totalleverandør av fiskehandteringssystema på «Hordagut», inkludert oksygenfabrikken.

– Her hadde ein sett i gang ein arbeidsoperasjon utan å sjekka at ventilen som skulle leia oksygen ut i friluft var open. Vidare var fleire andre ventilar opne, og dette fekk særs alvorlege følgjer, seier Jæger-Pedersen i politiet.

MMC First Process har mellom anna brote arbeidsmiljøloven på fleire punkt, loven om brann og eksplosjonsvern, og fleire andre forskrifter, ifølgje førelegget.

Påtalemakta meiner dei burde ha utarbeidd ein skriftleg instruks for testinga av oksygenfabrikken.

Selskapet har vedteke straffa.

– Fitjar-ulukka i 2020 var svært tragisk. Det er ei kompleks sak med mange omstende som involverer fleire partar. Sidan me ynskjer å leggja saka bak oss, har me vedteke førelegget, skriv Merete Alnes Mostue, HR-sjef i MMC First Process i ein e-post til NRK.

Dei har ingen ytterlegare kommentar.

Pål Jæger-Pedersen er politiinspektør i Sør-Vest Politidistrikt. Foto: Kristoffer Apall

Bistandsadvokat: – Har teke for lang tid

Politiet har etterforska fleire selskap etter dødsfallet, men det er berre MMC First Process som vert straffa.

– Saka er avslutta og rettskraftig avgjort, fortel Jæger-Pedersen.

Bistandsadvokat Hetland er kritisk til at det har teke så lang tid å konkludera i saka.

Dei etterlatne har opplevd dette som ei ekstra belastning.

– Tida etter ulukka har vore veldig vanskeleg. Dei har forståing for at dette er ei kompleks sak å etterforska, men det har teke for lang tid, seier Hetland.

Også politiet meiner det har teke for lang tid. Men legg til at det var ei kompleks sak å etterforska.

For enkja og resten av dei pårørande til Robert er likevel ikkje straffa det viktigaste.

– Dei har eit håp om at både verksemda og bransjen tek lærdom av dei feil som er gjort. Dei unner ingen andre å oppleva det dei gjorde, seier Hetland.