Selskap bak Sotrasambandet refses i rapport

Selskapet som bygger Sotrasambandet refses i en lang rapport, melder Bergens tidene. Manglende tillit, fryktkultur og seksuell trakassering er stikkord som går igjen i rapporten som BT har fått innsyn i.

Arbeidstilsynet reiste på besøk til selskapet etter å ha mottatt flere bekymringsmeldinger. Selskapet har totalt fått 12 pålegg fra som må rettes opp i.

Sotralink AS, som er et samarbeid mellom fem internasjonale selskaper, står for utbyggingen av Sotrasambandet. Nå vil selskapet granske seg selv.

Sotrasambandet skal være klar om nesten fire år, og skal sørge for at reisetiden mellom Storavatnet og Kolltveit blir betydelig kortere.