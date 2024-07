Seks vil bygge Røldalstunnelen på E134

Seks entreprenørar ønskar å bygge den planlagde tunnelen på E134 mellom Røldal og Seljestad.

Dette blir Noregs fjerde lengste vegtunnel: 12,4 kilometer.

Kontrakten er verd 2,5 milliardar kroner pluss moms.

– Det blir spanande å sjå korleis tilbydarane stiller seg til kravet om bruk av elektriske maskinar i drifta, seier prosjektleiar Frode Lykkebø i Statens vegvesen.

Kontrakten skal signerast våren 2025, med byggestart sommaren 2025 og vegopning i 2031.

Dei seks er AF Gruppen Norge AS; Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS; Hæhre Entreprenør AS; Arbeidsfellesskapet Impenia Norge AS og TT Anlegg AS; Itinera S.P.A .; Arbeidsfellesskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS og Obrascón Huarte Lain, S.A.

3-5 av desse får gå vidare til neste fase.