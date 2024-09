Seks selskap vil lagre CO₂ på norsk sokkel

Energidepartementet har fått søknader frå seks selskap i samband med utlysinga av tre område i Nordsjøen til å lagre CO₂.

Departementet vil no behandle dei innkomne søknadene.

– Det er gledeleg at me opplever stor kommersiell interesse for CO2-lagring på sokkelen. Tilgang på mogleg lagringsareal er ein føresetnad for at norske aktørar kan tilby storskala, kommersiell CO2-lagring for utsleppskjelder i Europa, seier energiminister Terje Aasland.