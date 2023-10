Seks parti signerte byrådssamarbeid i Bergen

Framstegspartiet, Senterpartiet, Bergenslisten, Industri- og næringspartiet, Pensjonistpartiet og Høgre har sikra eit byrådssamarbeid i Bergen fredag ettermiddag. Signeringa av det nye byrådssamarbeidet skjedde på Klosterhagen like etter klokka 15.

– Eg er veldig glad for i dag å presentere ein avtale. Den er kome fram etter at vi har hatt sonderingar saman, seier Christine Meyer i Høgre.

– Vi kjem til å gå vidare på måndag med byrådssamtalar med Senterpartiet, Framstegspartiet og Høgre.

Sentralt i samarbeidsavtalen står fire punkt: ein avtale om bybaneutgreiing, at ein skal samarbeide om budsjettet, at ein inngår eit valteknisk samarbeid, og at Høgre skal gå til samarbeidspartia først i store, prinsipielle saker.

Thor Haakon Bakke i Bergen MDG kallar samarbeidsavtalen for «Bybanen sitt nakkeskot».

– Samarbeidspartia er først og fremst mot Bybanen til Åsane, og ønsker seg meir motorveg.

– Det er lett å gjennomskode at dette er ei trenering som øydelegg framdrifta til prosjektet, seier han til NRK.