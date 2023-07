Seks lovbrot i barnevernstenesta

Statsforvaltaren i Vestland slår fast at barnevernstenesta i Kinn bryt lova på seks ulike punkt for korleis dei handterer born under omsorg. Dette melder Firdaposten. Eit av lovbrota handlar om at tenestene, saksbehandlinga og tiltaka skal vere «forsvarlege». Eit anna handlar om at handlingar og avgjerder skal ha «barnets beste» som grunnleggjande omsyn.

Hovudbekymringa til statsforvaltaren går ut på at kommunen ikkje har oversikt over område med fare for svikt, og at det ikkje er tilstrekkeleg gode førebyggingstiltak.

Overordna går dei fleste klagepunkta ut på at det ikkje er nok kontinuitet i tilbodet. Tenesta har ikkje gode, felles system for å sikre at den samla informasjonen vert vurdert, noko statsforvaltaren meiner kan utgjere ein risiko for at barn ikkje fortel om viktige forhold.

Leiar for barnevernstenesta i kommunen, Lena Eikefjord, tek konklusjonen på alvor.

– Kommunen er samd med konklusjonane i rapporten, og vi tek det på alvor, seier Eikefjord til Firdaposten.