Seier, tap og uavgjort i 1. div.

Brann vant 1-0 over Start på Brann Stadion i kveld etter scoring av Felix Horn Myhre. Sogndal tapte hele 0-6 borte for Sandnes Ulf, mens Åsane spilte uavgjort 2-2 borte mot KFUM Oslo. Ryan Doghman og Håkon Lorentzen scoret for bergenserne.