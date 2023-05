Seier nei til helikopterlandeplass

Luftfartstilsynet seier nei til ny helikopterplass på Løkjaneset. Det skriv Fjordabladet. Fjord helikopter AS søkte om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Løkjaneset helikopterplass, Nordfjordeid. Planane vekte sterke reaksjonar og ei rekke av høyringsinnspela har vore kritiske. No har Luftfartstilsynet bestemt seg for å avslå søknaden. Fjord helikopter kan klage på vedtaket til Samferdselsdepartementet innan tre veker.