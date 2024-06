Se Vestlandsrevyen klokken 19.45

Å stadig komme for sent er ganske frustrerende når du ikke har skyld i det selv. På øyene utenfor Florø har rutebåtene til Norled nærmest daglig problemer med å holde tiden. Etter at de tok over trafikken 1. mai, har mange pendlere fått problemer i hverdagen.

Se mer i Vestlandsrevyen. Programleder er Jan Børge Leirvik.